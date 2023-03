Ciss Ossola, proseguono gli incontri formativi per genitori e famiglie

Ciss Ossola, in collaborazione con la Regione Piemonte, promuove incontri formativi all'interno del progetto "Escursioni Familiari". Il nuovo appuntamento che si terrà presso la sede del Centro per la Famiglia "Ohana", è destinato a genitori e famiglie che si accingono ad affrontare il passaggio alla scuola primaria.

"La scuola: trovare il proprio posto. Ansia da prestazione, bullismo e chat delle mamme: come affrontarle?" è il titolo del laboratorio che si terrà venerdì 24 marzo dalle 16 alle ore 19, presso la sede del Centro per la Famiglia sita in via Mauro,43 a Domodossola e condotto dal dottor Matteo Locatelli, educatore professionale, specializzato in pedagogia clinica ed in psicologia dei nuovi media. Accesso gratuito previa iscrizione, fino ad esaurimento posti e comunque entro il 17 marzo con mail da inviare all'indirizzo perfamiglie@colaval.org indicando il codice VC06. .

“Credendo fermamente nel lavoro preventivo e supportivo nei confronti delle famiglie del territorio continueremo ad investire in tale ambito” sottolinea il Ciss Ossola.

Info: centroperlefamiglie@ciss-ossola.it Tel: 0324 52598 interno 3