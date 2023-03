Il 2mila8 Volley perde lo scontro salvezza contro l'Acqui Terme

Ancora una sconfitta dopo una discreta prestazione per i ragazzi dello Studio Immobiliare VCO Domo. Sabato sera infatti i domesi erano attesi in casa dell’Acqui Terme, formazione che nel girone di ritorno sta facendo un percorso da Play-off con ben 5 vittorie su 7 gare disputate, e questo nonostante sia ancora vicina alla zona play-out, a dimostrazione di quanto il girone B del campionato di Serie C sia equilibrato e particolarmente difficile quest’anno.

Per Domo quindi il match risultava uno scontro diretto per la salvezza, ma dalle condizioni particolarmente difficili. I domesi comunque erano giunti in terra alessandrina con una gran voglia di “vendicare” lo sfortunato match dell’andata nel quale, mentre stavano dominando la partita, hanno subito il grave infortunio di Traversi e poi, avanti 2 a 0, si sono fatti rimontare e hanno perso 2 a 3 (15 a 17).

La determinazione di un Domo ancora incerottato viene subito fuori nel primo set e, contro ogni pronostico, i domesi giocano una prima frazione di gioco perfetta, con pochissimi errori ed un’ottima qualità al servizio e sul cambio palla. Domo si porta in vantaggio 0 a 1 vincendo il primo set 20 a 25.

Anche in partenza di secondo set Domo gioca un’ottima pallavolo. Le due squadre procedono punto a punto fino al 13 pari, ma a questo punto i padroni di casa, grazie ad un’ottima qualità al servizio, mettono la freccia e staccano la formazione ospite che non riesce a trovare le soluzioni per uscire da una situazione difficile. Acqui Terme rimette in parità la situazione vincendo il secondo set 25 a 17.

Nel terzo set si ripete quanto successo nel secondo. Le due squadre partono punto a punto, ma dopo la metà del parziale è Acqui Terme a prendere vantaggio. Coach De Vito prova a mettere in campo energie fresche inserendo Piroia come libero e i giovani Putrino e Saclusa rispettivamente per De Vito D. e Boschi. La squadra continua a lottare, ma perde nuovamente 25 a 19.

Nel quarto set De Vito decide di ripartire con Putrino da schiacciatore e Piroia come libero. In questo parziale Acqui parte subito in vantaggio, mentre Domodossola parte un po’ sugli scudi. Ma i domesi dimostrano ancora una volta di non darsi mai per vinti e recuperano il divario iniziale tornando a – 1 dagli avversari. Sul finale però Acqui Terme ha il guizzo decisivo e riesce a chiudere 25 a 20, ottenendo l’intera posta in palio.

Ora per lo Studio Immobiliare VCO Domo la strada per la salvezza purtroppo si fa veramente dura. Forse l’ultima chiamata arriverà domenica 26 marzo al Palaraccagni (liceo Spezia) contro il Volley Novara, altra squadra invischiata nella zona play-out. Solita chiamata quindi per tutti gli appassionati di volley ossolani. Appuntamento domenica 26/03 al Palaraccagni alle ore 18.00.