Pallavolo, Pediacoop H24 Domo chiude al terzo posto grazie alla vittoria sul Biella FOTO

Come nelle più belle storie sportive, la rincorsa della Pediacoop H24 Domo nei confronti della terza posizione in classifica si è conclusa in maniera positiva proprio nell’ultima giornata di campionato grazie alla vittoria degli ossolani sul Biella (per 3 a 1) e la contemporanea vittoria del Cirié sull’Altiora Verbania. Il posizionamento sul gradino più basso del podio è una soddisfazione enorme per tutto lo staff del sodalizio domese per tanti aspetti: in primis perché si tratta di una conferma ulteriore del valore sportivo di un gruppo che in tre stagioni di Serie D (intervallate solo dalla sfortunata stagione in Serie C nel 22-23) ha ottenuto rispettivamente un secondo, un primo e ora un terzo posto in classifica.

E come si sa, confermarsi nello sport è sempre più difficile che affermarsi una volta e basta. Il secondo motivo è sicuramente il valore tecnico di altissimo livello espresso dal campionato di quest’anno; arrivare terzi in questa stagione alle spalle solo di un ingiocabile Romagnano (squadra esperta costruita per vincere e che durante la stagione non ha perso neanche un punto in classifica) e di un ottimo Ovada vuol dire aver raggiungo veramente un livello molto alto. Terzo ed ultimo aspetto è che questo risultato sportivo lo si è raggiunto con un gruppo in gran parte rinnovato e dalla media età giovanissima. Per dare un’idea, nella terzo set dell’ultima gara con Biella, Domodossola schierava in campo una rosa dalla media età di 18 anni , praticamente una squadra da categoria giovanile.Purtroppo però il terzo posto non è bastato per raggiungere i play-off in quanto a metà stagione sportiva la Federazione ha modificato l’indizione dei campionati inserendo l’ipotesi dei play-off solo in caso di più di due retrocessioni di squadre piemontesi dalla Serie B (campionato nazionale).

Inizialmente invece dovevano essere proprio tre le squadre partecipanti ai play-off promozione. Rimane quindi un po’ di amaro in bocca tra le fila del Domo perché, nonostante sia stato raggiunto un importante risultato sportivo, purtroppo la squadra non ha avuto la possibilità di giocarsi la promozione in serie C per un cavillo regolamentare.Venendo al match di domenica non c’è molto da dire: i domesi hanno chiuso 3 a 1, cedendo solo il terzo set, ma dominando gli altri tre parziali. Coach Nardin ha colto l’occasione per far giocare tutti gli atleti a disposizione dando l’occasione di esordire a Butti e Michetti, due ragazzi dell’Under 17 m, oltre che a Maiello Samuele, una presenza ormai stabile in Serie D.Commovente infine la risposta del pubblico ossolano che ha gremito (oltre 250 tifosi presenti) il Palaraccagni anche in un caldo pomeriggio di maggio, a campionato praticamente concluso e con una partita non di cartello visto il valore dell’avversario. Sicuramente questo è il più grande successo ottenuto della squadra e dallo staff.