Latteria Antigoriana, Unione Montana Valli Ossola diminuisce l'affitto del caseificio di Oira

A causa dell'aumento del costo dell'energia, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ha diminuito alla Latteria Antigoriana il canone di affitto per il caseificio di Oira per il 2022.

L'Unione dei Comuni delle Valli dell'Ossola è tra i proprietari, con il 61,15 per cento, della struttura che ospita il caseificio ossolano di Oira e data in affitto alla Latteria Antigoriana. Gli altri proprietari sono per il 32,12 per cento l'Unione Montana Alta Ossola e per il 6, 73 per cento l'Unione Montana Media Ossola. Si tratta di una struttura di proprietà della vecchia Comunità Montana Valle Ossola trasferita dal commissario liquidatore nel 2017 alle diverse Unioni nate in seguitò allo scioglimento della Comunità Montana Valle Ossola. Il contratto di locazione prevedeva un canone annuo di 18 mila euro. In seguito all'aumento dei costi dell'energia elettrica ed il necessario riconoscimento degli incrementi di valore del latte pagato ai soci conferitori la latteria Antigoriana aveva chiesto un aiuto all'Unione.