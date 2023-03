L'importanza dell'acqua vista dagli alunni delle scuole vigezzine

“L’Acqua: l’oro blu” – “Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo è asciutto” (cit. Thomas Fuller, storico – botanico del 1600).

Ecco il tema proposto per quest’anno scolastico a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Andrea Testore di Santa Maria Maggiore dalla commissione “A scuola di Sostenibilità”.

Gli alunni di tutti i plessi delle scuole di primaria e infanzia e delle scuole medie hanno lavorato e riflettuto in questi mesi con i loro insegnanti e, la conclusione e restituzione di tale percorso avverrà in forma simbolica oggi, mercoledì 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.

Gli alunni delle scuole dell’infanzia hanno realizzato manufatti da appendere all’esterno degli edifici, gli alunni delle scuole primarie hanno preparato canzoni, balletti, slogan, disegni e volantini che mostreranno per le vie dei loro paesi.

Gli alunni delle scuole medie hanno organizzato un flash-mob per le vie del paese dalle ore 10 alle ore 12 al termine del quale si incontreranno con gli alunni della primaria di Santa Maria Maggiore. Inoltre parte dei loro lavori (alunni medie) potranno essere ammirati presso l’antico lavatoio di santa Maria Maggiore dal lunedì al venerdì (a partire da mercoledì 22 Marzo) dalle 10 alle 17

Lo scopo principale è quello di informare e sensibilizzare tutta la comunità sul valore immenso della risorsa acqua, sulla crisi idrica e sui comportamenti da adottare per evitarne lo spreco.

I genitori e tutta la popolazione sono invitati a partecipare alle iniziative organizzate da ogni plesso!