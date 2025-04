Tones Teatro Natura ospita "Future Buzz", un'opera collettiva degli studenti del Vco

La Fondazione Tones on The Stones annuncia l’evento “Future Buzz” che si terrà sabato 10 maggio alle 16.00 presso Tones Teatro Natura. L’iniziativa rappresenta un grande momento collettivo in cui si darà voce agli studenti e studentesse del Vco affinché raccontino la loro visione del territorio, del proprio futuro in relazioni alle grandi complessità e sfide di questa epoca.

L'evento si inserisce nel più ampio programma del progetto RiGenerAzioni dedicato all’educazione ambientale e allo sviluppo della creatività applicata ai valori dell’economia circolare, pensato per gli studenti di tutti gli ordini scolastici. La Fondazione Tones on the Stones, recentemente, ha infatti ricevuto un importante riconoscimento e finanziamento ministeriale per lavorare sulle nuove generazioni della provincia Vco ritenendole svantaggiate e a rischio di impoverimento culturale. Inoltre, ha confermato Tones on the Stones soggetto strategico per lo sviluppo culturale dell’area. Il progetto candidato dalla Fondazione è risultato tra i 20 finanziati su oltre 250 candidature.

Il primo appuntamento di RiGenerAzioni 2025 si è tenuto il 3 aprile allo spazio Sant'Anna di Verbania con la messa in scena dello spettacolo “Queer”.