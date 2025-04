Parco Val Grande, importante partecipazione ai tavoli dedicati alla mobilità sostenibile

Si sono svolti nei giorni scorsi i tre tavoli partecipati organizzati dal Parco Nazionale Val Grande, incentrati sul tema della mobilità sostenibile. Oltre 60 persone hanno preso parte agli incontri di Vogogna, Cambiasca e Verbania, con una media di più di venti partecipanti per ciascun tavolo. La significativa affluenza ha confermato l'importanza del tema per il nostro territorio, sottolineando quanto sia sentito dalla comunità e dagli stakeholder.

Un particolare focus va ai 21 giovani che hanno partecipato alla giornata a loro dedicata, svoltasi venerdì 4 aprile a Verbania. I risultati e le idee emerse durante l'incontro sono di fondamentale importanza per comprendere la visione dei ragazzi e delle ragazze del territorio riguardo al futuro della mobilità. Questi contributi non solo riflettono le loro aspettative, ma rappresentano anche una fonte di ispirazione per sviluppare soluzioni innovative e davvero efficaci.