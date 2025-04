Gas radon nelle abitazioni: a Villadossola un incontro divulgativo con Arpa Piemonte

Arpa Piemonte svolge da tempo attività di promozione nel campo dell’educazione ambientale. Tale attività si è recentemente focalizzata sul tema radon, un gas pesante che, se inalato in quantità significative, può portare rischi per la salute, anche a seguito della mappatura e dell’individuazione delle cosiddette “aree prioritarie” in cui la presenza di radon è più consistente (37 comuni in Piemonte).

Arpa offre dunque ai cittadini dei comuni interessati una serie di incontri divulgativi, durante i quali saranno distribuiti i “dosimetri”, dispositivi in grado di registrare il valore medio delle concentrazioni di radon nelle abitazioni. Il primo incontro si terrà l’11 aprile a Villadossola, nella sala conferenze del centro culturale La Fabbrica, alle 21.00. L’incontro è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione tramite il sito della regione Piemonte.