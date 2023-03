Come arredare un laboratorio in modo funzionale e nel rispetto della normativa vigente

L'arredamento di un laboratorio è un aspetto fondamentale per la sicurezza, l'organizzazione del lavoro e l'efficienza delle attività di ricerca e analisi. Un ambiente di lavoro ben arredato e attrezzato è infatti essenziale per garantire la massima affidabilità nei risultati ottenuti e anche la sicurezza degli operatori.

Oggi esistono infatti delle ottime linee guida per arredare un laboratorio in modo funzionale, nel rispetto della normativa vigente, così da facilitare tutte le fasi di lavoro previste, pulizia compresa.

Per prima cosa, è molto importante scegliere sempre dei mobili specifici per il tipo di attività che deve essere svolta. Per esempio, all’interno di un laboratorio di microbiologia saranno necessari armadi a tenuta ermetica per la conservazione dei campioni biologici, mentre in un laboratorio chimico saranno necessarie soluzioni per la conservazione dei reagenti e degli strumenti di precisione.

Per individuare le soluzioni più indicate per il proprio ambiente professionale è possibile rivolgersi ad aziende specializzate come AHSI, che permette di esaminare nel dettaglio la sua offerta anche online, nell’apposita sezione “arredo laboratorio” del sito web ufficiale.

Affidandosi a un’impresa di riferimento del settore biomedicale, inoltre, è possibile richiedere supporto per ogni necessità, a partire da una consulenza tecnica in fase di scelta fino ad arrivare all’installazione dei mobili ordinati.





Quali arredi scegliere per il proprio laboratorio?

Scegliere un l'arredamento da laboratorio che sia in linea con quanto previsto dalle leggi di riferimento è assolutamente indispensabile per lo svolgimento delle attività che dovranno avere luogo al suo interno.

L'arredamento del laboratorio deve infatti sempre rispettare delle precise normative in materia di sicurezza e igiene. È quindi fondamentale scegliere arredi certificati e conformi alle norme di sicurezza nazionali e internazionali.

Ad orientare la scelta degli arredi non dovrà ovviamente essere solo la conformità normativa ma anche la qualità dei materiali e le caratteristiche tecniche. Questi fattori possono essere molto utili nella scelta di vari arredi, come ad esempio:

Armadi di sicurezza;

Mobili e pensili;

Banchi da laboratorio;

Cappe chimiche;

Pareti integrate per laboratori.

Un altro aspetto importante da considerare nella scelta dell'arredamento del laboratorio è la sua funzionalità. È fondamentale infatti disporre di articoli che consentano di svolgere le attività di ricerca e analisi in modo efficiente e preciso.

Per esempio, è importante scegliere banchi da lavoro di dimensioni adeguate e con superfici non porose, per garantire la massima igiene e la pulizia degli strumenti utilizzati. Inoltre, è importante scegliere degli arredi che consentano di svolgere tutte le attività lavorative in modo sicuro e protetto.





Laboratorio: l’importanza di ottimizzare gli spazi

Arredare bene un laboratorio significa anche scegliere arredi che consentano di ottimizzare lo spazio disponibile. È fondamentale infatti disporre di un ambiente di lavoro spazioso e ben organizzato, per garantire la massima efficienza delle attività.

Per esempio, è possibile scegliere armadi e scaffali modulari, che consentono di organizzare e conservare gli strumenti e i materiali utilizzati in modo ordinato e facilmente accessibile. Inoltre gli arredi dovrebbero rendere sempre semplice la pulizia e la sanificazione degli spazi.

Un laboratorio ottimizzato nel suo arredamento è quindi in generale un ambiente nel quale è possibile lavorare bene e con la massima sicurezza. Inoltre uno spazio di questo genere rende anche più semplice lo svolgimento di molte attività. Un laboratorio ben arredato e ottimizzato può avere infatti un impatto significativo su tutte le fasi del lavoro, dalla produttività degli operatori, alla qualità dei risultati ottenuti. Disporre di attrezzature e arredi specifici e conformi alle normative di sicurezza consente di lavorare in modo più efficiente e sicuro, riducendo il rischio di incidenti, facilitando la pulizia ed evitando perdite di tempo per la risoluzione di problemi tecnici.

Inoltre, avere un ambiente di lavoro ordinato e pulito favorisce la concentrazione e la riduzione dello stress degli operatori, migliorando la qualità dei risultati ottenuti. Infine, l'ottimizzazione dello spazio e l'utilizzo di attrezzature e arredi modulari consentono di organizzare al meglio il lavoro, riducendo i tempi morti e favorendo la collaborazione tra gli operatori.

In conclusione è quindi ben evidente che un laboratorio ben arredato e ottimizzato può contribuire significativamente al miglioramento della produttività e alla qualità del lavoro svolto al suo interno.