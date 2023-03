Premosello, la Pro Loco gestirà l'area feste comunale

Il Comune di Premosello per carenza di personale non è in grado di gestire l'area feste comunale di via Fovanna, quindi a farlo è la Pro Loco del paese che ha avanzato una richiesta in questo senso.

Il Comune ha rinnovato la convenzione che riconosce il ruolo svolto dalla Pro Loco , che da anni opera sul territorio, sia per conservarne e valorizzarne le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale nell'interesse pubblico della comunità locale. L'area feste è composta da una cucina attrezzata, di un'area esterna in parte pavimentata e coperta per la consumazione di pasti, di una zona esterna con la griglia box bar e servizi.

La convenzione che il Comune ha stipulato con l'ente di promozione turistica durerà tre anni. La Pro Loco dovrà farsi carico di pagare le utenze e la Tari mentre le spetteranno tutti gli introiti derivanti dall'uso della struttura e il compito anche di organizzare l'utilizzo da parte di associazioni e privati che ne facciano richiesta, dando la priorità alle associazioni presenti sul territorio.