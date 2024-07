''Ora il Vco si muova compatto per avere un rappresentante in Regione'

Stefano Costa (Italia Viva), la Provincia ha approvato il tuo ordine del giorno affinché il Vco possa chiedere di avere un rappresentante in seno al consiglio regionale. Il voto unanime a Tecnoparco è un dato positivo….

‘’Sì, soddisfatto dell’unanimità e dell’impegno che si è preso il presidente di cercare farla diventare un’istanza legittima di tutto il territorio’’

Ora però la battaglia sposta nel campo della politica e non sarà facile…

‘’Ci muoveremo in modo proattivo continuando a stimolare la necessità di portare avanti questa istanza in modo compatto come territorio, facendo politica (e quindi eventuali alleanze con altre province) ma lasciando perdere gli inutili orgogli di parte’’.

Però Alberto Preioni appena ‘’recuperato’’ in Regione come sottosegretario ha già detto che questa battaglia è persa in partenza...

‘’Mi preoccupa molto che l’unico rappresentante della nostra provincia nominato parta già così al ribasso considerando una giusta rivendicazione del suo territorio impossibile da raggiungere’’.