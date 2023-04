Concentrarsi durante il gioco: difficile ma non impossibile

Come migliorare la concentrazione durante il gioco online

Quando giochi in un casinò online, il fattore più importante è anche il più complesso: rimanere concentrati. Sembra quasi un paradosso, perché il gioco è di per sé divertimento e non dovrebbe essere così complicato focalizzare la nostra attenzione sullo schermo. La pratica però è sempre un po’ diversa dalla teoria e potremmo trovarci a combattere con la nostra capacità di non distrarci mentre giriamo i rulli di una slot o siamo sul più bello di una partita a poker. Anche per chi gioca alla slot Legacy of dead in Italia , una delle più coinvolgenti del panorama del gioco, può essere una vera e propria sfida non allontanarsi con la mente.

Perché è così difficile concentrarsi nel gioco? Ci sono due ordini di fattori, di cui uno è una difficoltà generale, l’altro è più specifico del gioco.

Perché facciamo fatica a concentrarci?

Dal punto di vista generale, se la tecnologia ci ha consentito di muovere passi in avanti incredibili, dall’altra però ci ha vincolato a una presenza costante: quella dei dispositivi mobile. Non c’è praticamente momento nella nostra vita che non sentiamo squillare smartphone, tablet e PC: che si tratti di messaggi, chiamate o notifiche, quante volte interrompiamo quello che stiamo facendo per prendere in mano il telefono?

Questo accade anche quando giochiamo online. Ed ecco la specificità del gioco nei casinò online: quella di svolgersi attraverso un dispositivo mobile. Distrarsi per aprire la notifica o il messaggio di un social o dare semplicemente un’occhiata alla bacheca di Facebook o Instagram è una tentazione forte, talmente forte che non ci accorgiamo nemmeno di cedere svariate volte nell’arco di soli 5 minuti.

Ci sono poi dei giochi che, in base al momento e al gameplay, inducono ad allontanarci con la mente: l’attesa che gli altri giocatori completino le loro mani al tavolo verde o una serie di giri poco movimentati alle slot ad esempio.

Inutile dire che questo comportamento è tutt’altro che positivo ai fini dei nostri risultati di gioco e che dovremmo fare il possibile per migliorare il nostro autocontrollo.

6 soluzioni per non perdere mai la concentrazione al gioco

Se anche tu ti ritrovi a distrarti più spesso di quanto vorresti, ecco pronti dei consigli molto semplici ma estremamente utili per migliorare. Con un po’ di allenamento e di buona volontà, riuscirai a rimanere serrato sul gioco come un professionista!

Scegli l’ambiente giusto di gioco

Anche se siamo liberi di giocare dovunque vogliamo grazie alla portabilità dei nostri dispositivi mobile, non tutti gli ambienti sono adatti. La selezione dovrebbe avvenire proprio in base al livello di distrazione a cui siamo soggetti. A casa ad esempio è più facile rilassarsi e concentrarsi, mentre al bar o in un luogo pubblico potremmo facilmente essere interrotti da altre persone o da rumori. Se puoi, cerca di silenziare i dispositivi che sono con te, in modo da non perdere la concentrazione ad ogni squillo.

Fai delle pause frequenti

Cerca di regolarizzare l’alternarsi di gioco e pause. Stare davanti allo schermo del PC o dello smartphone affatica la vista e può portare a un calo di attenzione. Stabilisci delle pause da dedicare entro un determinato lasso di tempo e cerca di rispettare i ritmi stabiliti, anche se in quel momento vorresti continuare il gioco. All’inizio forse non te ne accorgerai, ma il beneficio è quello di un gameplay più piacevole e, soprattutto, più proficuo.

Controlla le tue emozioni

Saper monitorare e controllare le proprie emozioni al gioco è fondamentale per mantenere il livello di concentrazione necessario. Anche se l’idea di fare una partita ci stuzzica, non sempre siamo dell’umore giusto: a questo punto è preferibile non iniziare il gioco o interrompere. Inoltre, e ancora più importante, mantieni la razionalità: il gioco è basato sulla fortuna, a volte va bene ma può capitare che non sempre vada come ci aspettiamo. In questi casi, evita sempre di rincorrere le perdite e attieniti al budget e ai tempi stabiliti.

Non bere alcol mentre giochi

Rilassarsi giocando a carte o alle slot è un’abitudine molto comune, così come è abbastanza frequente bere un drink durante la tua permanenza nei casinò online. Per quanto possa essere piacevole, si tratta invece di un'abitudine da eliminare, dato che l’alcol non solo abbassa il livello di attenzione e rallenta i riflessi, ma provoca anche stati alterati che variano dal nervosismo alla sonnolenza. Anche il caffè andrebbe evitato in dosi eccessive: anche se aiuta la concentrazione in dosi giuste, se eccedi potrebbe avere l’effetto opposto.

Non giocare se hai dormito poco

Un altro fattore tipico che provoca la mancanza di concentrazione è aver trascorso una notte insonne o aver dormito meno ore del necessario. Molti giocatori tendono sottovalutare l’importanza di aver dormito bene e pensano che il gioco sia del tutto svincolato dal sonno. In realtà si tratta di uno stato mentale meno efficiente rispetto al solito e che potrebbe portare a una perdita di denaro o comunque a un’esperienza meno soddisfacente.

Alterna le tue puntate

Una delle migliori strategie per mantenere alta la concentrazione è avariare le proprie puntate. Il motivo è semplice: effettuare una lunga serie di puntate da 0,1 o 0,5 centesimi, nel giro di poco tempo, porta a una diminuzione della concentrazione e al subentrare della noia. Effettuare puntate troppo elevate, dall’altro lato, ha lo svantaggio del nostro budget. Ecco quindi che alternare scommesse un po’ più basse a puntate più elevate può invece dare il giusto entusiasmo al gioco e mantenere viva l'attenzione.