In questo articolo vogliamo parlare del controspionaggio aziendale e di quello che può fare l'investigatore privato quando ci trova davanti a questo tipo di fenomeno che si trova a subire un suo cliente.

Si tratta di una pratica che purtroppo è sempre più diffusa nel settore tecnologia e affari e che è legata al fatto che un'azienda, specialmente tra le più prestigiose, vuole proteggere le informazioni riservate nonché cercare di evitare la perdita dei dati sensibili o di proprietà intellettuale.

Nel caso in cui però un'azienda teme di essere vittima o di esserlo stata in passato, di controspionaggio avrà difficoltà perché non gli verrà facile trovare il responsabile o comunque non riuscirà a trovare le prove, anche se magari avrà dei sospetti fondati perché bisognerà trovare degli indizi che sono validi per poter agire legalmente.

Questo è uno dei casi nei quali può essere molto utile l'intervento di un investigatore privato perché proprio questo professionista aiuterà l'azienda a identificare chi si è reso colpevole di questo controspionaggio e che comunque riuscirà ad aiutare il suo cliente anche a proteggere le informazioni riservate della sua azienda.

Il vantaggio principale di contattare un investigatore privato in questi casi è legata alla sua esperienza e alla sua competenza quando si tratta di indagare su queste attività che sono illecite o comunque sospette, visto che parliamo di professionisti che riescono ogni giorno ad analizzare dati e a raccogliere informazioni, per poi creare un quadro completo di quello che sta accadendo al cliente, avendo anche familiarità con i metodi più comuni che di solito usano tutte le persone che si macchiano di un'azione di controspionaggio.

Di conseguenza un investigatore privato ha la capacità di monitorare tutte le attività sospette che sono collaterali all'azienda del cliente senza farsi notare e senza dare minimamente nell'occhio.

Un investigatore privato di alto livello inoltre riesce a fare delle indagini e in alcuni casi magari sono al di fuori del campo di competenza dell'azienda nel senso che in alcuni casi può essere necessario utilizzare tecniche di sorveglianza avanzate che serviranno per osservare le attività sospette di un dipendente





Cos'altro fa in questo caso un investigatore privato

Inoltre questo tipo di figura professionale sarà importante per raccogliere prove che sono utilizzabili in tribunale nel caso di sospetto del cliente di essere vittima di controspionaggio legato alla sua azienda perché quest'ultima se sospetti di essere vittima deve chiamare un investigatore per raccogliere le prove in maniera accurata per poterle portare in tribunale se ce ne sarà bisogno.

Infatti solo un investigatore privato ha quelle caratteristiche e quelle Skills per raccogliere le prove giuste da utilizzare in tribunale e lo sa fare anche in maniera legale, aiutando al contempo l'azienda e quindi il suo cliente a sviluppare una strategia di prevenzione per evitare futuri casi sempre di contestionaggio.

All'interno di queste strategie ci può essere l'inclusione di un identificazione della vulnerabilità del sistema di sicurezza dell'azienda. E quindi in questi casi si cercano soluzioni nuove innovative per proteggere meglio le aziende e le sue informazioni riservate