Fiera d'estate in arrivo a Formazza

Torna domenica 21 luglio in frazione Valdo la Fiera d'estate di Formazza: una questione d'orgoglio per la Pro Loco che organizza l'evento, e che ogni anno invita alla manifestazione aziende agricole e artigiani per offrire una mostra mercato di altissima qualità.

Non solo fiera però: agli espositori si aggiunge il servizio cucina, con un menù in pieno stile montanaro per far apprezzare a turisti e villeggianti le specialità della valle. Appuntamento dunque domenica 21 luglio dalle 10 alle 18 presso l'area feste di Valdo.