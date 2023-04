Le leggi sulla prostituzione in Italia e in Europa

Gnoccatravels, il sito specializzato in turismo sessuale, si occupa anche di divulgare informazioni sulle regolamentazioni relative alla prostituzione in Europa. Per evitare situazioni spiacevoli, infatti, è importante conoscere le leggi in vigore nel paese che si sta visitando. Ogni stato ha le proprie regolamentazioni in merito alla prostituzione e alla frequentazione delle escort. Gnoccatravels spiega come funzionano le normative in alcuni paesi europei in cui i viaggiatori possono trovare compagnia durante il loro soggiorno.

Gli FKK sauna club e altre opzioni

In alcuni stati europei, esistono club esclusivi chiamati FKK sauna club, che offrono servizi come cinema, piscine, saune e spa, oltre alla compagnia di belle ragazze disponibili per trascorrere del tempo insieme. Questi club sono legali in paesi come Svizzera, Austria e Germania e basta acquistare un biglietto di ingresso per accedere ai loro servizi. Tuttavia, non sono gli unici paesi in cui i viaggiatori possono trovare compagnia. Ad esempio, in Olanda si può visitare il quartiere a luci rosse di Amsterdam, in cui si possono trovare escort di lusso. In Italia, invece, non esistono club come gli FKK sauna, ma la prostituzione è legale.

La prostituzione in Italia

Molte persone non conoscono le normative vigenti sulla prostituzione in Italia. In realtà, la prostituzione è completamente legale, sia per le escort che per i clienti. I reati legati all'attività riguardano solo lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, ma non i clienti. Le escort possono esercitare la professione liberamente e anche pubblicare i propri profili sui siti specializzati, che offrono recensioni dei clienti. Ma se l'attività è legale in Italia, perché non ci sono club come gli FKK sauna? In passato, prima del 1958, in Italia esistevano le "case di tolleranza" in cui i clienti potevano trovare compagnia. Tuttavia, la Legge Merlin ha abolito queste strutture e deregolamentato il settore, lasciando molte sex worker senza protezione. Ciò ha reso più difficile ai clienti trovare una escort, fino all'avvento di Internet e l'arrivo dei siti specializzati come Gnoccatravels.