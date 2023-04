Camera di commercio: Sara Baudo eletta vice presidente

Il Consiglio e la Giunta della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte danno il benvenuto a una loro nuova componente: è Sara Baudo, presidente della Federazione Coldiretti per le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

La neo amministratrice è stata nominata ufficialmente componente del Consiglio Camerale ed eletta in Giunta in rappresentanza del settore Agricoltura durante le riunioni del 30 marzo, ricoprendo il ruolo precedentemente svolto da Francesca Toscani, anche in veste di vice presidente.

Sara Baudo entra dunque a far parte della squadra di governo composta dai vice presidenti in carica Angelo Santarella (vicario), Alessandro Ciccioni e Maurizio Besana che, assieme agli altri componenti della Giunta Michele Giovanardi, Andrea Leo e Simone Capra, affiancano il presidente Fabio Ravanelli alla guida dell’Ente camerale.

Classe 1986, laureata in Scienze politiche, Baudo è impegnata insieme alla sua famiglia nella conduzione dell’azienda omonima che si occupa, da tre generazioni, dell’allevamento di bovini da latte e della coltivazione di cereali. Dal 2016 è presidente della Federazione Coldiretti Novara-VCO, componente del Consiglio di Amministrazione di Impresa Verde Piemonte Orientale e di Donne Impresa Coldiretti.

Oltre a far parte di Giunta e Consiglio, Sara Baudo è stata inoltre nominata, assieme alla consigliera Valentina Consiglio, componente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

«Ringrazio vivamente il Consiglio della Camera di Commercio per aver accettato la mia nomina – dichiara la vice presidente Sara Baudo – L’obiettivo è sicuramente quello di rappresentare al meglio l’Agricoltura che è un settore fondamentale per le nostre quattro province. Sono orgogliosa di ricoprire questo ruolo: svolgerò questo incarico con grande dedizione a supporto dell’economia del territorio».