Crevola pensa alla riqualificazione del centro storico

Il progetto è ambizioso: riqualificare il centro storico di Crevoladossola, nella parte che va dal municipio alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. L’amministrazione Ferroni ha già predisposto il progetto definitivo e ora spera di trovare i finanziamento per realizzarlo. La somma è importante: 246 mila euro.

Un’opera che si intende portare avanti in quattro lotti. Uno per le aree limitrofe al sagrato della chiesa parrocchiale, in pratica un tratto di viabilità carrabile in acciottolato e trottatoie in marmo di Crevola. Il secondo lotto tocca la scalinata tra il lavatoio e le scuole, in pratica Il collegamento tra via San Cristoforo e il centro storico del paese . Il terzo e quarto lotto interessano la scalinata e il resto del centro storico che pure vedrà l’uso di materiale in serizzo e marmo di Crevola con il tratto compreso tra l’imbocco di via dei Silva e un parcheggio privato facente parte del complesso “Villa Teresita” .

‘’Il progetto è pronto e questo è per farci trovare pronti in caso di finanziamento visto che sembrava dovesse uscire un bando per la riqualificazione dei centri storici di comuni sotto i 5 mila abitanti. La volontà è quella di sistemare la parte storica del paese. La divisione in quattro lotti è dovuto al fatto che l‘impegno economico è abbastanza elevato. ‘’ spiega Andrea Cogliandro, assessore ai lavori pubblici del Comune ossolano.