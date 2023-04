Moto: trend positivo per le polizze online

La rete si conferma uno dei canali favoriti da chi deve rinnovare o acquistare una nuova polizza moto.

Le ragioni di questo trend sono da ricercare in un'offerta su misura dei consumatori, strutturata per essere a portata di mano e comprensiva di tutto ciò che serve per garantire un'esperienza all'avanguardia.

Gli effetti della digitalizzazione sulle polizze moto onlineLe innovazioni tecnologie e le nuove abitudini di acquisto dei consumatori hanno alimentato la diffusione delle cosiddette compagnie dirette, realtà assicurative che operano esclusivamente online, secondo un approccio basato sull'efficienza insurtech.

Difatti, l'avvento di queste società 100% digitali ha contribuito a rendere più semplici i processi, favorendo la richiesta di polizze moto online e, di riflesso, una più ampia diffusione della tecnologia nell'industria assicurativa.

A beneficiarne, l'efficienza, la velocità e la personalizzazione, che oggi permettono di sottoscrivere una RC moto con un iter al passo con i tempi. Online, naturalmente, si può acquistare indifferentemente sia un'assicurazione per moto sia un'assicurazione per scooter o ciclomotore, con un'offerta sempre di qualità che dà accesso a una protezione completa. E i vantaggi sono numerosi, soprattutto se si considerano i benefici che possono derivare da un ecosistema tutto virtuale.





Polizze moto online: i vantaggi offerti dalla rete

Le assicurazioni moto online danno sempre accesso a una vasta gamma di vantaggi. Il primo è legato all'opportunità di fruire di un'esperienza completamente digitale, che permette di gestire ogni aspetto della polizza autonomamente, tramite app e portali dedicati.

Stipulando un'assicurazione moto con Verti, la nota compagnia online appartenente alla multinazionale assicurativa spagnola MAPFRE, si dispone di un'area personale dalla quale consultare e gestire ogni aspetto della RC moto direttamente via web.

Tra i servizi più in linea con le esigenze dell'utenza digitale, vi è per esempio l'apertura sinistri online, che, in caso di incidente, consente di trasmettere il modulo CAI tramite canali digitali con un processo estremamente veloce. L'iter offre inoltre l'opportunità di inviare alla compagnia tutta la documentazione e le immagini dell'evento dalla propria area personale, da dove si possono ottenere anche le informazioni sul perito incaricato della gestione del sinistro. Tra gli altri vantaggi, la facoltà di monitorare lo stato della pratica in tempo reale, per avere un controllo costante dell'avanzamento e di eventuali aggiornamenti.Polizze moto online: dai preventivi personalizzati alle garanzie accessorie

Anche se l'esperienza offerta nasce per essere completamente digitale, le polizze moto online assicurano una proposta sempre dedicata. Portali di ultima generazione danno infatti accesso a innovative piattaforme per il calcolo dei premi, che permettono di ottenere sempre un preventivo completamente personalizzato.

Naturalmente, le RC moto online sono strutturate per aderire alle specifiche esigenze del sottoscrittore: merito di garanzie accessorie come furto e incendio, tutela giudiziaria, assistenza stradale e infortuni del conducente, che possono essere incluse nel prodotto base per ottenere una copertura completa.

Inoltre, anche con un'assicurazione moto online si può beneficiare della sospensione della polizza, un servizio che nasce per far fronte alle esigenze di tutti quei sottoscrittori che nelle stagioni più fredde tendono a lasciare la moto in garage: la sospensione permette infatti di congelare il contratto per tutto il periodo di tempo in cui il mezzo resta fermo e durante il quale non necessita di una copertura assicurativa.

Naturalmente, all'occorrenza la polizza può essere riattivata in modo estremamente semplice, con il vantaggio di poter posticipare la scadenza di un periodo di tempo equivalente a quello della sospensione.

Infine, anche scegliendo un'assicurazione moto online, è possibile avvalersi della cosiddetta RC familiare, che consente di fruire della classe di merito più bassa presente in famiglia, qualunque sia il secondo veicolo, e indipendentemente da chi siano gli intestatari – a patto che abbiano entrambi la medesima residenza. Il tutto, con un servizio comprensivo di un customer care dedicato che, su richiesta, affianca il cliente dalla sottoscrizione fino al contratto.