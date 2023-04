Acapulco, la destinazione turistica per eccellenza

Messico, un Paese ricco di fascino che attrae turisti da tutto il mondo in cerca di gastronomia, paesaggi, spiagge idilliache e patrimonio culturale. Grazie a un clima eccezionale e a città ricche di storia, il Paese è una delle scelte migliori quando si tratta di scegliere la destinazione di viaggio ideale.

Ma non sono solo i visitatori di altri paesi a voler visitare il Messico: anche gli abitanti del luogo traggono vantaggio dal turismo locale per la facilità di trasporto, l'economicità e la possibilità di conoscere una città completamente diversa dalla propria.

Acapulco: Contesto storico

Dopo la sua scoperta da parte degli spagnoli, la città divenne un importante porto per l'esportazione di prodotti come la canna da zucchero, il caffè e il cotone, tra gli altri. Oggi la città, con una popolazione di circa 780.000 abitanti, ha nel turismo la sua principale fonte di reddito. Per questo motivo, ci sono molte opzioni di escursioni, ristoranti e alloggi da scegliere in base ai gusti del viaggiatore.

Dove si trova Acapulco?

Molti si chiederanno, ma dove si trova esattamente Acapulco? La città, diventata ancora più famosa dopo che la squadra del noto “Chavo” vi ha girato un episodio, si trova nello stato messicano sudoccidentale di Guerrero, sulla costa del Pacifico.

Cosa si può fare a Acapulco?

Spiagge

Per chi ama le spiagge, ad Acapulco non mancano le opzioni... Le acque azzurre e cristalline sono perfette per fare il bagno; tra le migliori opzioni ci sono Barra Vieja Beach, Pie de la Cuesta Beach e Condesa Beach, quest'ultima la più popolare tra i giovani per la sua vivacità e la varietà di sport acquatici come il windsurf.

Snorkel

In linea con il punto precedente, grazie alle acque cristalline di Acapulco, è naturale che le immersioni subacquee siano un'attività molto popolare, e non è necessario essere esperti in materia, poiché esistono escursioni guidate e le relative attrezzature per consentire al viaggiatore di godere di un'indimenticabile giornata di immersioni.

La Quebrada

La Quebrada è una classica attrazione turistica di Acapulco; l'incredibile attrazione consiste in una formazione rocciosa dove le persone saltano e piroettano fino a raggiungere il mare. Tuttavia, a causa della pericolosità di questa attività, non è consigliabile se si è lì per turismo e l'opzione migliore è quella di ammirare i coraggiosi che la praticano.

Fuerte San Diego

Un'opzione eccellente per gli amanti della storia e per coloro che vogliono saperne di più sul luogo che stanno visitando, poiché qui si trova il Museo Storico di Acapulco. Per concludere la giornata, oltre all'identità storica, si può anche godere di una splendida vista sulla baia di Acapulco.

Isola della Roqueta

L'isola è un vero e proprio tesoro. Letteralmente, visto che i pirati vi nascondevano le loro ricchezze. La Roqueta ospita un'incredibile varietà di fauna e flora naturale, oltre a numerose possibilità di escursioni e immersioni. È sicuramente una tappa obbligata quando si visita Acapulco.

Scena notturna di Acapulco

Chi pensa che visitare Acapulco sia solo una questione di spiaggia si sbaglia. La città ha un'ottima vita notturna, ricca di locali e discoteche che fanno divertire i viaggiatori più vivaci per tutta la notte.





Come arrivare ad Acapulco?

Allogio ad Acapulco

Le opzioni di alloggio ad Acapulco sono numerose. Essendo una città turistica, c'è una vasta gamma di alloggi per tutte le tasche, dai semplici alloggi stagionali ai resort di lusso.

Gli hotel più famosi della città si trovano sulla Baia di Santa Lucia, che ha alcune delle più belle spiagge della zona.





Sia per prendere un tequila, mangiare tachi adorando il tramonto, immergersi nelle acque cristalline alla ricerca dei pesci che vi circondano o semplicemente non fare nulla e rilassarsi, come potete vedere ci sono molti motivi per visitare questo piccolo territorio messicano che è la città di Acapulco.

