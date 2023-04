Molto probabilmente avremo già sentito parlare della possibilità di richiedere un intervento di disinfestazione blatte preventivo e magari abbiamo anche noi dovuto chiederlo per casa nostra o per qualsiasi altro nostro locale e sappiamo quanto può essere insidioso questo problema degli animali infestanti in questo caso delle blatte, semplicemente perché l'infestazione spesso si allarga molto rapidamente e da un giorno all'altro da che vediamo una blatta in casa magari in cucina se non li facciamo intervenire rapidamente rischiamo che ci troviamo una casa infestata praticamente da tutti questi animaletti che ci portano molti problemi





Infatti quando parliamo delle blatte parliamo di animaletti infestanti molto ostici non solo perché come gli altri animaletti infestanti e quindi i topi o i ratti sono capaci di riprodursi molto rapidamente e quindi ci infestano qualsiasi locale se non interveniamo, ma sono attratti da residui di cibo e di sporco soprattutto in quei posti abbandonati come sono le cantine o il garage o i solai dove ci andiamo poco e la pulizia non è il massimo e su questo dovremmo starci attenti





Un'altra cosa sulla quale dobbiamo stare molto attenti per quanto riguarda questo tipo di problema è il fatto di perdersi in dubbi prima di contattare queste aziende nel settore magari con una inconscia speranza che se ne andranno con le loro gambe,o meglio con le loro zampe cosa che non avverrà,e anzi se parlassimo con qualche amico, o collega di lavoro che ha già avuto questo tipo di esperienza di sicuro quello che ci dirà è che dobbiamo muoverci molto rapidamente





Soprattutto ci dirà di non ascoltare quelle persone che su internet magari fanno dei tutorial e ci consigliano dei prodotti casalinghi che poi ci fanno spendere soldi e non ci fanno arrivare a nessun risultato,anche perché serve un intervento ad hoc in base alla situazione specifica di quell'infestazione





Quindi a quel punto comunque saremmo costretti a contattare queste imprese per fargli venire a fare un sopralluogo e a questo punto meglio chiamarle prima così che loro possano programmare un ciclo di incontri per debellare definitivamente questo tipo di infestazione così fastidiosa per usare un meccanismo









Non bisogna sottovalutare la presenza delle blatte in casa nostra





Sia che parliamo di una casa o sia che parliamo di un qualsiasi locale l'importante sarebbe ascoltare il consiglio che abbiamo dato nel titolo di questa seconda parte cioè di non sottovalutare la loro presenza anche perché per esempio in un locale dove si dà da mangiare come un ristorante dove ci sono tante conserve di cibo loro potrebbero rovinarle con tutti i danni del caso.





Così come dobbiamo stare molto attenti se per esempio se abbiamo dei figli o degli animali domestici che potrebbero scambiarli per giocattoli





Molto meglio invitare subito questi professionisti per fare un sopralluogo così almeno ci possono fare subito un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa, e a quel punto ne sapremo un po' di più rispetto al tipo di investimento che serve per risolvere questo problema