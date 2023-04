Chiusi dall'11 aprile gli uffici Inail di Domodossola

C’è preoccupazione in Ossola dopo la chiusura, avvenuta lo scorso 11 aprile, dell’ufficio decentrato dell’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), che si trovava nel palazzo di piazza Matteotti a Domodossola. Nessuna comunicazione è stata data ma dall’11 l’ufficio è stato chiuso, nonostante la sede di Domodossola sia stata classificata come agenzia. E nonostante la sede di Domodossola abbia un grande bacino di utenza e facesse servizio in un territorio vasto e ricco di vallate. Già nel 2013 la sede domese aveva subito un ridimensionamento dei locali, ora però la chiusura totale degli uffici preoccupa.

La motivazione sarebbero i lavori di sistemazione del tetto di un edificio vicino alla sede Inail, tetto che è in amianto e deve essere bonificato.

Così, in via cautelare, Inail ha disposto la chiusura degli spazi ossolani, dove operano 4-5 addetti. Con grave disagio per il personale che vi operava, per i lavoratori infortunati che adesso devono fare riferimento alla sede di Gravellona, cioè a 30 chilometri di distanza da Domodossola. Del problema se ne sta interessando Claudio Miceli, consigliere comunale del Pd, che ha deciso di chiedere informazioni su quanto accade, anche perché i disagi sono molti.

La sede Inail di Domodossola, aperta nel 1970, serve tutta l’Ossola. Vi si effettuavano visite mediche, si stilavano certificati, veniva ritirata la documentazione e fornita assistenza amministrativa riguardante gli infortuni e le rendite ed erogate protesi a chi ne ha bisogno. Una assistenza a 360 gradi.

‘’Si tratta di una scelta provvisoria o il servizio non tornerà più in Ossola?’’ si chiede Claudio Miceli, che ha deciso di portare l’argomento nella commissione consiliare lavoro del comune di Domodossola che si riunirà il 20 aprile. ‘’Mi chiedo se Inail abbia fatto richiesta al Comune di avere una sede provvisoria – dice Miceli – , perché se questa richiesta non è stata fatta si può temere che i servizi potrebbero non ritornare più in Ossola’’.