Approvato il progetto esecutivo per l'argine di protezione dell'aviosuperficie di Masera

La giunta comunale di Masera ha approvato il progetto esecutivo per realizzare un argine a protezione dell’aviosuperficie di Masera, l’importante infrastruttura dedicata a Geo Chavez e Giuliano Marini.

Si tratta di lavori per 125 mila euro, somma destinata a Masera dalla Regione.

E’ uno stralcio del più vasto progetto da 3,5 milioni che avrebbe messo in totale sicurezza l’area sulla quale sorge l’aviosuperficie; somma che però non era mai stata reperita.

Ma questo non ha scoraggiato l’amministrazione Bianchi che ha più volte sollecitato la protezione dell’area che, in caso di alluvioni, rischia di essere spazzata via dalle acque del fiume Toce.

L’ultima ‘buzza’ - un anno fa - aveva ancora messo in luce le criticità di quell’area, soprattutto nella parte a nord, verso Montecrestese. Tanto che c’era stata una riunione in prefettura per fare il punto della situazione. Incontro che ha permesso di reperire i 150 mila euro in attesa di arrivare al progetto da 3,5 milioni che a Masera sperano di riuscire a completare.