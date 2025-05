Nuova perturbazione in arrivo: rischio valanghe moderato in alta quota

Secondo l’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte, nel fine settimana del 3 e 4 maggio sulle Alpi piemontesi il pericolo valanghe è classificato come 2-Moderato in alta quota. Ciò a causa delle condizioni meteo che, a partire da domani, sono in peggioramento: se infatti fino ad oggi il cielo sereno e l’innalzamento delle temperature hanno portato alla formazione di croste da fusione e rigelo tendenzialmente stabili, la nuova perturbazione causerà l’umidificazione del manto nevoso e uno scarso rigelo notturno.

Per il pomeriggio di domenica, inoltre, sono previsti temporali intensi sui settori dalle Alpi Cozie alle Alpi Lepontine e la quota neve si abbasserà dai 3000 ai 2200-2300 metri.