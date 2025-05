A Domodossola un'asta pubblica per l'alienazione di auto e bici di proprietà del comune

Il comune di Domodossola ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di automobili, autocarri e biciclette di proprietà del comune stesso. L’asta, relativa all’intero lotto unico, è prevista per il 15 maggio alle 10.00 e comprende: un autocarro Nissan Trade furgonato targa BG564HW, immatricolato nel 2000, 100.316 chilometri; un autocarro Nissan Trade furgonato targa BE699NL, immatricolato nel 1999, 120.753 chilometri; un’automobile Dacia Duster targa YA491AH, immatricolata nel 2014, 181.385 chilometri; quaranta biciclette per adulti modelli misti (mountain bike, bici da città).

L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete e l’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà offerto un prezzo migliore. Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune di Domodossola entro e non oltre le 12.00 del 12 maggio in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e con la dicitura “Offerta asta pubblica vendita beni mobili del 15/05/2025 - contiene proposta di acquisto Non aprire”. Le domande devono essere corredate dalla necessaria documentazione: tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito del comune.