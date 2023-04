5 migliori slot per giocare con i bonus di free spin

A partire dal 2020, il gioco digitale è esploso in Italia, con una crescita esponenziale rispetto agli anni precedenti e un trend che non accenna a declinare. Tra le tante fortune del gambling online non può non essere menzionato il bonus free spin. Si tratta di un bonus che offre dei giri gratuiti all’utente, un modo per provare diversi titoli senza per questo dover investire una fortuna.

Tra le tipologie di bonus spiccano, ovviamente, i free spin giornalieri , un’offerta molto allettante che dà ai giocatori la possibilità di provare quotidianamente una delle tantissime slot machine presenti nei casino online. Per i motivi sopra menzionati, gli spin gratis sono tra i bonus più amati dai giocatori, talvolta anche più del classico bonus benvenuto.

La crescita e la fortuna di tale bonus sono inoltre da rintracciare nella semplicità di utilizzo. I free spins, infatti, hanno puntate fisse decise dal portale di gioco che si aggirano spesso tra i 10 e i 20 centesimi di euro. Inoltre, il ritiro della propria vincita non è sempre disponibile. Al contrario, molte delle vincite ottenute con i giri gratis richiedono un requisito di puntata, ovvero un numero minimo di giocate prima di poter ritirare la propria vincita.

Questo meccanismo limita ovviamente l’efficacia del bonus che, per essere ritirato, potrebbe necessitare di un requisito di puntata di 30 volte. Ciò significa, per esempio, che se si vincono 10 euro nel corso di una sessione di free spin gratis, sarà necessario giocare altri 300 euro su alcuni giochi presenti nel portale prima di poterli prelevare.

Ciononostante, i giri gratuiti sono sempre più popolari poiché consentono di giocare alle slot in sicurezza , offrendone delle versioni completamente gratuite che non necessitano di alcun deposito. Questo, permette inoltre ai giocatori di effettuare diversi tentativi con il fine di trovare la propria slot preferita, un fattore che è bene considerare sempre in fase di analisi. Veniamo ora alle cinque migliori slot free spin con licenza ADM .

Kong: The 8th Wonder of the World

In prima posizione abbiamo Kong: The 8th Wonder of the World. Si tratta di una slot machine straordinaria, ovviamente ispirata al celebre film di Hollywood King Kong. In essa, il giocatore si barcamena tra monete e simboli wild (King Kong) lungo cinque rulli e ben 20 linee di pagamento. L’atmosfera è davvero fantastica e vale ogni minuto speso del proprio tempo libero.

Fowl Play Gold

Un’altra ottima slot è Fowl Play Gold, si tratta di un’istituzione targata WMG in cui il giocatore può provare, sia tramite browser che app, un titolo molto semplice ma molto divertente. Indipendentemente dal numero di giri, infatti, il giocatore avrà modo di saggiare la struttura della slot e impararne tempi e combinazioni.

Book of Ra Deluxe

Al terzo posto abbiamo la famosissima Book of Ra Deluxe. Si tratta della versione più recente della mitica Book of Ra, prodotta da Novomatic. La slot, regina dei social media e delle pubblicità, ha una volatilità molto elevata, con 10 linee di pagamento e cinque rulli su cui giocare. La puntata minima è di 20 centesimi e la massima è di 100 euro.

Halloween Fortune

In quarta posizione abbiamo Halloween Fortune. Si tratta di una slot machine che si ambienta nella notte più spaventosa dell’anno e che spinge moltissimo su una caratterizzazione cartoon – horror del proprio tema di gioco. In essa, i giocatori impareranno a conoscere sacri simboli, gatti neri, corvi, teschi e streghe con animazioni tridimensionali e musiche davvero eccezionali. La slot è stata realizzata da Playtech, una vera e propria garanzia in materia che ha aggiunto, anche per i giri gratuiti, la possibilità di raddoppiare le vincite e accrescere il numero di free spins grazie a diversi moltiplicatori sparsi nel gioco.

Rise of Olympus

In ultima posizione abbiamo Rise of Olympus, una slot machine dall’ambientazione classica che ci trasporta nell’Antica Grecia. Questa slot, realizzata da Play’n Go si svolge lungo 5 rulli e 20 linee di pagamento e vanta un RTP molto elevato pari al 96,5%.