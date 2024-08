Gerardo Corvatta è il nuovo vicario del Prefetto del Vco

Da giovedì 1° agosto 2024, data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, del Viceprefetto Vicario dottor Giorgio Orrù, il nuovo Vicario del Prefetto del Verbano Cusio Ossola è il Viceprefetto dottor Gerardo Corvatta.

Il dottor Corvatta, classe 1961, nato a Corinaldo (AN), laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, vanta una prolungata carriera nel Ministero dell’Interno. È entrato in servizio nel 1991 presso la Prefettura di Ancona e nel 1999 trasferito a Roma presso la divisione affari del culto cattolico della direzione degli affari dei culti del Ministero dell’Interno.

Ha svolto, fino all’anno 2017, diversi incarichi presso il Ministero dell’Interno nell’ambito del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e del dipartimento della pubblica sicurezza.

Nel 2000 è stato inquadrato nella qualifica di Viceprefetto aggiunto e nel 2016 viene promosso alla qualifica di Viceprefetto.

Nel novembre 2017 è assegnato alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Sondrio, ove ha esercitato le funzioni di dirigente dell’area I “Ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico” e, per alcuni periodi, dirigente reggente dell’area III “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio” e di capo di gabinetto reggente.

Dal mese di marzo al mese di giugno dell’anno 2019, assegnato alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo di Ancona, il dottor Corvatta ha assunto l’incarico di dirigente dell’area IV “Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo”.

Nel giugno 2019 è stato trasferito alla Prefettura di Pavia, ove ha svolto le funzioni di capo di gabinetto e l’incarico di dirigente reggente dell’area II “Raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali” fino al febbraio 2020 quando viene trasferito presso la Prefettura di Imperia per ricoprire l’incarico di capo di gabinetto ed esercitare, altresì, per alcuni periodi, le funzioni di dirigente reggente dell’area II “Raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali” e di dirigente reggente dell’area IV “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”.

Dal febbraio 2023 ha prestato servizio presso al Prefettura di Varese, ove ha svolto le funzioni di capo di gabinetto, di capo ufficio di staff dell’area III e di dirigente in posizione di staff nell’ambito della medesima area III. Dall’aprile 2024 è stato, altresì, dirigente reggente dell’area IV “Tutela dei diritti civile, cittadinanza e immigrazione”.

Nel 2022 ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Aurigo (IM).

Tra gli incarichi espletati nel corso della trentennale carriera si ricordano quello di presidente di commissioni elettorali circondariali, di componente di commissioni di sorveglianza sugli archivi, di componente della commissione albo trasportatori e di componente del gruppo di lavoro costituito per l’elaborazione di proposte di modifiche e di integrazioni concernenti l’atto di concessione intercorrente tra il dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione e la Consap S.p.A., relativamente al pagamento delle somme stabilite dal comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.