Ossola Guitar Festival, Yaroslava Ihnatenko in concerto al Boden

Proseguono gli appuntamenti di Ossola Guitar Festival, la rassegna musicale che porta la grande musica italiana e internazionale su tutto il territorio ossolano. Il prossimo appuntamento è in programma questa sera, 5 agosto, alle 21.00 al Santuario del Boden a Ornavasso.

Protagonista la chitarrista ucraina Yaroslava Ihnatenko, vincitrice della seconda edizione dell'Aiersi International Guitar Competition nel 2023. Classe 1998, la musicista ha iniziato i suoi studi di chitarra classica all'età di dodici anni presso la Scuola Musicale Centrale di Sumy, sua città natale. Quattro anni dopo è andata al Sumy College of Music and Arts D.Bortniansky, dove ha studiato per tre anni ed è stata sostenuta con una borsa di studio nazionale. Per il quarto ed ultimo anno di studi si è trasferita nella capitale dell'Ucraina per continuare i suoi studi di chitarra presso l'Istituto di Musica R.Glier di Kiev sotto la guida di E. Drozdova. Lì si è laureata con lode e il massimo dei voti nel 2018 e ha iniziato a prepararsi per studiare in Germania. Nell'estate del 2019 Yaroslava ha iniziato i suoi studi presso la Robert Schumann Hochschule fuer Musik di Duesseldorf con il Prof. Alexander-Sergei Ramirez, dove sta attualmente proseguendo.