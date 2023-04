Primavera nei parchi, escursioni: consigli per rispettare la natura e gli animali

È tornata la primavera e con il clima più mite e il bel tempo riprendono con maggior frequenza le escursioni lungo i sentieri dei Parchi Ossolani. Con il disgelo alcune specie escono dal letargo ed entrano nel periodo degli amori, quindi l'Ente Gestione ha voluto fornire alcuni consigli agli escursionisti su come rispettare la natura e gli animali durante le passeggiate.

“A inizio primavera -sottolineano dai Parchi ossolani- , le marmotte cominciano a uscire dalle tane che, lo scorso inverno, hanno scrupolosamente chiuso con la terra per ripararsi in tutta tranquillità e con la propria famiglia. Al risveglio dal letargo, le coppie adulte si riproducono e, dopo poco più di un mese, nascono dai 2 ai 4 piccoli. Anche altri animali -tra i quali l’emblematico fagiano di monte-, si preparano per il periodo riproduttivo, un’altra fase delicata del ciclo biologico di questi uccelli dopo lo svernamento”.

Nei prossimi mesi, quindi, con la ripresa delle camminate lungo i sentieri, l'Ente Gestione delle Aree Protette dell'Ossola chiede di seguire una serie di semplici regole. La prima è quella di rimanere sui percorsi consigliati o sui tracciati esistenti, così gli animali possono abituarsi alla presenza umana.

Altra indicazione è quella di ridurre il disturbo, evitando rumori molesti soprattutto nelle prime ore del mattino e all’imbrunire. “Quando vedete o sentite animali, fermatevi e aspettate che si allontanino” è il consiglio. Infine: si ricorda che i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio.