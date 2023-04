L'oratorio cerca volontari per i centri estivi

L'oratorio di Domodossola cerca volontari per i centri estivi che si terranno dal 12 giugno al 28 luglio. Si è concluso ieri il corso per animatori alla struttura di via Monte Grappa ed ora gli organizzatori sono alla ricerca di volontari che aiutino gli animatori durante la giornata nella preparazione delle merende, nel servizio mensa, nella sorveglianza dei bambini e nelle pulizie.

“Il centro estivo va dalle 8 alle 17 - spiega il collaboratore del parroco, don Giacomo Bovio che si occupa dell'organizzazione del centro estivo - ma l'orario per i volontari sarà flessibile e andrà in base alle loro disponibilità”.

Il tema scelto quest'anno per il centro estivo è il cartone animato 'Aladdin' basato sul famoso racconto persiano di Aladino e la lampada meravigliosa. “Un tema - spiega don Giacomo - che è stato scelto dagli animatori dal quale emergerà la proposta di fede. La storia aiuterà e i bambini nell’immedesimazione con concetti educativi anche complessi, questi vengono fatti emergere da una cornice fantastica”. La fiaba è stata scelta dagli organizzatori perché è una favola sull’identità, sul diventare grandi, sullo scoprire il proprio valore, condizione tipica dei bambini e dei ragazzi. Infine perché c’è una presenza umile e silenziosa seppur operosa che viene interpretata dal tappeto volante. “Il tappeto incarna lo struggimento di Dio di venirci accanto e di starci vicino -dice don Giacomo- di farsi incontrare e riconoscere come colui che solo può riempire il nostro cuore”.