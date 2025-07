Luglio a Domobianca365: tante iniziative tra natura, sport e musica

Con l’arrivo dell’estate, Domobianca365 si prepara a regalare un luglio ricco di emozioni e occasioni per godersi la montagna in tutte le sue sfaccettature. A soli 90 minuti da Milano e a pochi chilometri da Novara, Varese e Como, questa stazione turistica dell’Ossola è la meta ideale per chi cerca refrigerio dal caldo torrido delle città.

Immersa nella natura incontaminata delle Alpi piemontesi, Domobianca365 si estende dai 1000 metri dell’Alpe Lusentino fino ai 1800 della cima del Moncucco, offrendo aria fresca, panorami mozzafiato e tante attività per famiglie e appassionati di outdoor. Il Parco Avventura, tra i più apprezzati dell’Alto Piemonte, propone quattro percorsi – di cui uno accessibile anche alle persone con disabilità – mentre il Kinder Park e il Tubing estivo garantiscono divertimento sicuro per i più piccoli, con discese su “ciambelloni” gonfiabili in completa sicurezza.

Il calendario degli eventi di luglio è ricco e variegato. Si parte sabato 5 luglio con il “Pranzo Solidale”, una raccolta fondi a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola, che proporrà un menù a base di polenta accompagnato da musica e animazione. Domenica 6 luglio, invece, la Luse Avis Race porterà gli sportivi a sfidarsi su un percorso di 10 km con un dislivello di 500 metri, ricordando Riccardo Di Lonardo. La giornata sarà animata da musica dal vivo, giochi per bambini, lezioni di Crossfit, grigliate e concerti.

Il 12 luglio è invece in programma il Karmageddon, festival musicale con dj internazionali, mentre il 20 luglio Domobianca365 ospiterà la prova speciale conclusiva del Rally delle Valli Ossolane, una tappa imperdibile per gli appassionati dei motori.

Dopo una giornata di sport e divertimento, ci si potrà rilassare in uno dei tre punti ristoro della stazione: LuseBar, Baita Motti e SkiBar offrono piatti tipici della tradizione ossolana e della montagna, con specialità come polenta, carni alla griglia, formaggi e dolci fatti in casa. Per chi desidera prolungare il soggiorno, il Rifugio Baita Motti, a 1250 metri di quota, mette a disposizione nove camere rinnovate e una terrazza panoramica da cui ammirare il panorama più bello dell’Ossola. Per informazioni e prenotazioni: www.domobianca365.it e principali piattaforme online.