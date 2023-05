Giornata Croce Rossa, il 7 maggio iniziative a Domodossola

Domenica 7 maggio si festeggerà la Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per l’occasione il comitato domese ha organizzato un appuntamento speciale con lo scopo di far conoscere le proprie attività e diffondere i principi associativi.

La giornata si svolgerà dalle 10 alle 17 presso piazza Mercato di Domodossola e saranno proposte esercitazioni sanitarie di primo intervento e alcune manovre salvavita. In seguito, alle ore 11, in collegiata, si terrà la celebrazione della messa in ricordo dei volontari defunti. La Cri di Domodossola invita tutti a partecipare alle varie iniziative.