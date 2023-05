A Casa Don Gianni va in scena 'Nazieuropa'

Venerdì 26 maggio a Casa Don Gianni alle 21 va in scena 'Nazieuropa' spettacolo teatrale di e con Beppe Casales. Con oltre 70 repliche in tutta Italia lo spettacolo di Casales, miglior attore al Premio Mauro Rostagno 2021, è vincitore di Theatrical Mass 2019. L'evento, a ingresso libero, è organizzato da Anpi Domodossola, in collaborazione con Wide Art Vco, Associazione Albatros, Alternativa A.

“Nazieuropa -spiegano i promotori dell'iniziaitiva- è uno spettacolo che viaggia su due binari: la parola e le immagini. È insieme una lettera a una figlia, e un viaggio che parte dalla Germania degli anni '30 e arriva fino all'Europa dei confini, del nuovo nazionalismo e del razzismo diffuso. È il desiderio di sottrarsi all'indifferenza, di guardare con gli occhi ben aperti e di chiamare le cose con il loro nome. Nazieuropa è una domanda: che differenza c'è tra la Germania nazista e l'Europa dei nostri giorni?”

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3BNmbha4WRY

www.beppecasales.com