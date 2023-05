Turismo Sostenibile, il ministro Santanché chiuderà il Meet Forum di Stresa

Martedì 9 e Mercoledì 10 Maggio 2023 si terrà a Stresa Il MEET Forum 2023, dedicato al turismo sostenibile, con la partnership esclusiva di Intesa Sanpaolo, main sponsor dell’iniziativa.

L’evento si terrà al Palazzo dei Congressi; è promosso ed organizzato da Destination Italia S.p.A., leader nel turismo incoming B2B luxury, in collaborazione con Portale Sardegna S.p.A. - entrambe le società quotate su Euronext Growth Milan.

Tra gli ospiti, ha confermato la presenza della senatrice Daniela Santanché, Ministro del Turismo che parteciperà alla Final Conference del 10 maggio, che avrà inizio alle ore 16.30.

Tra gli eminenti partecipanti alla Final Conference del 10 maggio si segnalano Adriano Apicella, vicepresidente FTO e amministratore delegato Welcome Travel Group; Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Vitaliano Borromeo, presidente Sag - Terre Borromeo; Sara Digiesi, CEO di BWH Hotel Group Italia; Renato Loiero, consigliere economico della Presidenza del Consiglio; Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato (FTO) e presidente Gattinoni Group; l’economista Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS); e Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia Group. Gli interventi e il confronto saranno guidati dal direttore Sergio Luciano.

La conferenza vedrà la presentazione della Carta dei Principi del Turismo Sostenibile, frutto dei tavoli di lavoro degli esperti del 9 maggio. La sessione sarà avviata da Riccardo Illy,presidente del Polo del Gusto.

La giornata del 10 maggio, aperta ad operatori del settore e al pubblico, vedrà la presenza di grandi imprenditori e manager della filiera del turismo, dalla hospitality al food, dai trasporti aerei a quelli ferroviari e navali, dai tour operator alle organizzazioni del settore. Insieme a loro, rappresentanti del mondo bancario, finanziario, dell’energia e delle telecomunicazioni parteciperanno ai seminari e alle presentazioni sul palco.

Per iscriversi al Meet Forum: https://www.meetforum.it/partecipa/ Lista completa degli speaker: https://www.meetforum.it/ Guida digitale Meet Forum e Smart Tour di Stresa: https://www.meetforum.it/guida-digitale/

Il Meet Forum, giunto quest’anno alla sua 8a edizione, si è affermato nel panorama internazionale del turismo come punto di riferimento all’avanguardia per i temi trattati, per l’attiva partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale ed accademico, per l’elevato standing degli speaker ed il coinvolgimento del settore della finanza.

La crescita della sostenibilità del turismo è una sfida per l'Italia, chiamata ad essere più competitiva in un settore strategico per il Sistema Paese per recuperare terreno rispetto ai suoi competitors, diventando in prospettiva il paese-guida della sostenibilità. I tavoli di lavoro su invito del 9 Maggio sono dedicati al lavoro degli esperti selezionati e coordinati dal Comitato Scientifico del MEET Forum organizzati in tre tavoli tecnici i cui temi riguarderanno ambiente, social e governance; mentre la giornata del 10 Maggio è aperta a tutti gli operatori di settore, che potranno iscriversi e partecipare ai seminari ad alta densità formativa ed informativa dedicati agli operatori del turismo.