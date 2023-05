Presentati i centri estivi comunali VIDEO

Con l'obiettivo di fornire un supporto alle famiglie durante i mesi estivi e non far mancare ai bambini momenti di svago, sono pronti i programmi dei centri estivi comunali. Anche quest'anno i centri per la gestione vengono affidati alla cooperativa Mellerio Rosmini, per i bambini dai 3 ai 6 anni, e alla parrocchia della Chiesa Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso, attraverso l'oratorio e l'Associazione Tra il dire e il fare, per i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

“La formula è ormai consolidata – ha spiegato il sindaco Lucio Pizzi - ; ringrazio la parrocchia e la Cooperativa del Collegio Mellerio Rosmini, sono partner affidabili. Il comune garantirà la fornitura dei pasti dei Centri estivi per un importo di 40 mila euro. Riservandosi eventuali integrazioni al termine dei centri estivi”.

La presentazione è avvenuta questa mattina in sala consiliare, con il sindaco Lucio Pizzi sono intervenuti il parroco di Domodossola don Vincenzo Barone, il collaboratore dell'oratorio don Giacomo Bovio, Nicoletta Montecchi dirigente della scuole Kennedy, la vice dirigente delle scuole Milani Pamela Bisceglie, Damiano Oberoffer vice preside dell'istituto Alberghiero Rosmini ed Elisa Alberti Violetti impiegata amministrativa della Cooperativa del Collegio Rosmini.

I primi a partire saranno quelli rivolti ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che si terranno dal 12 giugno al 28 luglio. La giornata inizia alle 8 e termina alle 17. Per chi ne avesse necessità vi saranno però animatori che accoglieranno i bambini già dalle 7.30. Il tema del grest sarà il cartone animato Aladdin con anche spunti di riflessione cristiana. I costi per il tempo pieno sono di 70 euro a settimana, tempo parziale 65 euro, tempo spezzato 60 euro e tempo ridotto 50 euro. C'è poi uno sconto 'fratelli e sorelle' del 20 per cento. Le preiscrizioni devono essere inviate entro il 14 maggio compilando il modulo scaricabile da internet, oppure recandosi in oratorio. I centri estivi oltre che negli spazi del centro familiare si terranno anche negli spazi interni ed esterni delle scuole Kennedy e a collaborare con gli animatori ci saranno anche alcuni insegnanti.

I centri estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni sono chiamati “Rosmini nature camp” e vanno dal 3 luglio all'11 agosto, sempre dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e si svolgeranno nella struttura del Collegio, con la ricettività massima che sarà di 50 / 60 iscritti. Il costo settimanale è di 90 euro. Il centro estivo si avvarrà della collaborazione come educatori di alcuni docenti della Cooperativa Collegio Mellerio Rosmini. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa del Collegio allo 0324-482152 oppure inviando una mail a: alberghiero@collegiorosmini.it.

Le preiscrizioni sono iniziate oggi e termineranno il 28 maggio. In entrambi i centri saranno proposti giochi, laboratori, letture, gite nel territorio.