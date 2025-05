L'arte per sensibilizzare sulla tutela delle api

L'arte come mezzo per sensibilizzare sul tema della fragilità delle api e di altri insetti, vero termometro dello stato di salute del nostra pianeta. Questa mattina nell'ambito del festival dell'illustrazione Di.Se. sono stati inaugurati gli "Apiari d'autore", esposti in alcune vetrine del centro città.

Ma prima alla biblioteca Contini per i piccoli ci sono state letture e laboratori, ovviamente sul tema le api. Poi l'incontro con l’ideatore del progetto “Apiari d’autore”, Mauro Rutto. Apicultore appassionato e preoccupato per le difficoltà che i cambiamenti stanno creando, l’ing Rutto ha pensato di sensibilizzare al tema della tutela delle api e degli insetti impollinatori attraverso l’arte. Dal 2019 , ogni anno, propone ad artisti anche di fama internazionale, di decorare un apiario. Così come quelli che sono esposti vetrine di Domodossola.

Ogni anno viene scelto un tema e gli apiari vengono sistemati nelle arnie e vissuti dalle api, mentre l'anno successivo vengono rimossi e portati in mostra. Oggi questi apiari sono ospitati nelle vetrine di Domodossola. Accanto all’opera, un QR code che porta alla mappa degli espositori