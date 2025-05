Tribunale di Verbania, il Ministro Nordio ammette le criticità: il Pd chiede risorse urgenti e sollecita il sindaco

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha risposto in questi giorni ufficialmente all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole del Pd Federico Fornaro, su richiesta del Partito Democratico del Verbano Cusio Ossola, in merito alla situazione del Tribunale di Verbania.

Dalla risposta ministeriale emerge chiaramente come le preoccupazioni sollevate non fossero infondate: il Ministro ha riconosciuto la persistente carenza di personale amministrativo e di magistrati presso il Tribunale di Verbania, inserendo la sede tra quelle destinatarie di un piano straordinario di assunzioni e interventi.

"Accogliamo positivamente il riconoscimento delle criticità da parte del Ministro Nordio, ma continuiamo a sostenere con forza la richiesta avanzata dal Presidente del Tribunale, dott. Gianni Macchioni, e dal Procuratore della Repubblica, dott. Alessandro Pepè, affinché Verbania possa disporre al più presto delle risorse necessarie per garantire un servizio giustizia efficace e tempestivo. Invitiamo inoltre il Sindaco del capoluogo Albertella a far sentire la propria voce su questa vicenda che riguarda tutta la comunità", dichiara Riccardo Brezza, segretario provinciale del Partito Democratico del Vco.

"La risposta del Ministro conferma che la nostra iniziativa parlamentare era motivata e doverosa. Continueremo a mantenere alta l’attenzione in Parlamento e a sollecitare l’adozione di provvedimenti concreti per rispondere alle esigenze di un presidio giudiziario fondamentale per tutto il territorio del Vco", dichiara l’on. Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico.

Il Partito Democratico del Vco continuerà a vigilare con determinazione sull’evoluzione della situazione, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della giustizia che operano in condizioni difficili, e a sostegno della popolazione del Verbano Cusio Ossola, che ha diritto a un sistema giudiziario pienamente funzionante e accessibile. Il Tribunale di Verbania è un presidio irrinunciabile di giustizia per tutto il territorio e non permetteremo una sua lenta e inesorabile dismissione a causa di incapacità organizzativa del governo nazionale.