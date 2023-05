Anche i fisioterapisti hanno il loro Ordine regionale

Per la prima volta nella storia della professione i fisioterapisti possono contare su un Ordine tutto per loro: il 25 marzo è stato eletto il Consiglio che rappresenterà i fisioterapisti di Piemonte e Valle d’Aosta per 4 anni. Un traguardo importante conquistato in oltre 60 anni di attivismo a tutela della professione e della salute dei cittadini.