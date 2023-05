Studio36, studio d'ingegneria a Rieti

Studio36 è un'azienda di ingegneria con sede a Rieti, che si dedica alla fornitura di soluzioni innovative e ad alto livello di professionalità per la progettazione e il consolidamento strutturale di edifici. L'eccellenza è la loro attitudine e il loro obiettivo principale, raggiunto attraverso la formazione di un team tecnico altamente preparato e l'utilizzo delle tecnologie più avanzate.

Di cosa si occupa Studio36: esperienza e professionalità

Le aree di intervento di Studio36 sono molteplici e comprendono progettazione architettonica e urbanistica, direzione lavori e sicurezza, progettazione dell'efficientamento energetico, rilievi ed indagini specialistiche e progettazione di strutture antisismiche. Grazie all'esperienza acquisita nel corso degli anni, Studio36 è in grado di offrire soluzioni personalizzate e di alta qualità per soddisfare ogni esigenza del cliente.

In particolare, l'azienda è specializzata nel consolidamento e rinforzo strutturale di edifici in calcestruzzo, muratura, legno e prefabbricati. Grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate e alla competenza del team tecnico, Studio36 garantisce la massima sicurezza e stabilità strutturale degli edifici.

Studio36 è anche attenta alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del patrimonio culturale ed architettonico. Per questo motivo, l'azienda è impegnata nella progettazione di soluzioni che consentano un efficientamento energetico degli edifici e nella conservazione del patrimonio architettonico e storico-culturale del territorio.

Ti aiutano a rendere il Pianeta un posto migliore

Studio 36 si occupa anche di progettazione di interventi di efficientamento energetico per fabbricati pubblici e privati con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici degli edifici, migliorando il comportamento degli involucri edilizi e aumentando le performance dei sistemi impiantistici. In questo modo, l'azienda contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni di carbonio in atmosfera, promuovendo un approccio responsabile ed etico.

Uno dei principali servizi offerti da Studio 36 è la diagnosi energetica e la progettazione di interventi di efficientamento energetico, che possono essere eseguiti sia su edifici nuovi che esistenti. Inoltre, l'azienda fornisce anche la relazione tecnica ex. Legge n.10/1991 prevista per la progettazione di nuove costruzioni e di interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione di primo e secondo livello, nonché l'attestato di Prestazione Energetica (APE), obbligatorio per la locazione (affitto) e compravendita immobiliare.

Per effettuare la progettazione degli interventi di efficientamento energetico, Studio36 si avvale di una metodologia che si articola in diverse fasi. Inizialmente, un esperto del team acquisisce tutta la documentazione inerente all'edificio e all'impianto nella sua conformazione ante operam. Successivamente, esegue un rilievo dell'intero edificio/fabbricato per mezzo di strumentazione laser scanner 3D, acquisendo i parametri quali "trasmittanza" ante intervento per mezzo di misurazioni puntuali condotte con "termoflussimetro" professionale conformemente alla ISO 9869.

Dopo aver effettuato indagini termografiche finalizzate all'individuazione dei "deficit" dell'involucro edilizio conformemente alla norma UNI EN ISO 9712, Studio36 conduce misurazioni puntuali della temperatura e dell'umidità interna per mezzo di stazioni di misura della temperatura e dell'umidità relativa "Trigger point", ripetute ad intervalli temporali ben definiti. Successivamente, l'azienda carica la nuvola di punti all'interno di software di progettazione edilizia 3D/BIM e ricostruisce il modello energetico ante operam del manufatto, comparando i parametri quali trasmittanza e conduttanza secondo la norma UNI EN ISO 6946/2008.

Infine, è importante sottolineare che lo Studio 36 si impegna a seguire i propri clienti durante tutte le fasi del processo di efficientamento energetico, dalla progettazione all'esecuzione dei lavori, fino alla verifica finale dei risultati ottenuti. Grazie alla sua esperienza e competenza, lo Studio è in grado di offrire soluzioni personalizzate per ogni tipo di fabbricato, pubblico o privato, che consentono di ridurre in modo significativo i consumi energetici e le relative spese.

Al fianco dei clienti green dal 2017

Nel 2017 nasce a Rieti, Studio36, un luogo pensato come luogo dove professionisti, con differenti background culturali e lavorativi, potessero lavorare insieme per poter dare il proprio contributo ad un futuro migliore per il pianeta. L’idea originaria era quella di dare un nome e un’identità a questo spazio, creando un ambiente professionale accogliente e stimolante per tutti i clienti e collaboratori che avrebbero scelto di affidarsi a questo studio.

Il percorso di crescita è costante: sono anni intensi e ricchi di soddisfazioni per lo Studio36, che vede crescere la sua clientela, collaboratori e consulenti. Per questo motivo, a gennaio del 2022, si decide di trasferire la sede operativa in locali spaziosi, moderni, confortevoli ed accoglienti.

L’intera struttura è progettata per essere full electric, climatizzata per mezzo di una pompa di calore aria/aria e controllata in remoto con apparecchiature domotiche. Lo Studio36 è oggi un luogo dove l’innovazione tecnologica e la professionalità degli ingegneri si incontrano, un ambiente in cui la creatività e l’esperienza si uniscono per offrire ai clienti soluzioni all’avanguardia in diversi campi dell’ingegneria.

Redazione a cura di LinkEasy