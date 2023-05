Consiglio regionale, approvate mozione e ordine del giorno a sostegno della polizia penitenziaria

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la mozione e l’ordine del giorno presentati dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per porre l'attenzione sulle condizioni di lavoro degli agenti di Polizia Penitenziaria in Piemonte e individuare soluzioni per il loro miglioramento.

I due documenti sono stati presentati nel corso del Consiglio Regionale aperto dello scorso 18 Aprile e votati dall’Assemblea questo pomeriggio.