Ciclismo, Soldarini terzo agli Italiani

Brillante terzo posto per Lorenzo Soldarini ai Campionati italiani su strada. Bella prova del portacolori del Pedale Ossolano che rappresentava il Piemonte nella corsa per Esordienti svoltasi in Toscana e vinta da Riccardo Longo (Lombardia); secondo Andrea Fiacco (Lazio).Al via 126 corridori, dei quali 91 hanno tagliato il traguardo dopo 46 chilometri alla media di 38,65 km/h. Tra i primi trenta in classifica anche Sergio Globo.