Mariella Enoc: ''Meglio un ospedale unico per quel territorio''

Arrivano anche da fuori provincia le critiche per la decisione della Regione, targata Lega, di risistemare i due ospedali di Verbania e Domodossola e non realizzarne uno nuovo.

Le riprende il sito di informazione ‘’LoSpiffero’’ che riporta le parole di Mariella Enoc, novarese, che nel 2015 papa Bergoglio ha voluto a capo dell’ospedale Bambin Gesù, fino alle dimissioni dello scorso febbraio, e che prima ancora era stata procuratore speciale del Cottolengo di Torino, vicepresidente delle fondazioni Cariplo e Cini e che ha guidato anche Confindustria Piemonte.

LoSpiffero scrive che la “cardinalessa della sanità italiana’’ punta il dito contro chi “ha preferito ristrutturare due ospedali piuttosto che realizzarne uno nuovo ed efficiente. Per la mia esperienza sarebbe stato meglio un ospedale unico per quel territorio. Oggi un ospedale deve essere anche un polo sanitario di alto livello in cui fare medicina d’eccellenza. Per questo servono ospedali moderni, costruiti ex novo, piuttosto che piccole strutture legate a un territorio”.

Una bocciatura della politica sanitaria marchiata da Icardi-Cirio-Preioni per la nostra provincia. Una bocciatura che ‘buca’ i peana che in queste ore arrivano dal partito di Preioni: ‘’ La ristrutturazione dei due ospedali di Domodossola e Verbania è un’ottima notizia per il territorio

Da LoSpiffero poi un’altra stoccata alla Lega: ‘’Secondo il segretario della Lega di Domodossola Riccardo Galvani, fiero sodale del capogruppo in Regione Alberto Preioni, secondo cui un territorio prevalentemente montano e morfologicamente complesso come il nostro ha bisogno di due ospedali capaci di dare risposte alle esigenze di salute di tutti i cittadini del Vco, e in particolare alle genti di montagna. L’indirizzo arrivato da Torino spegne le polemiche di chi in questi anni ha remato contro, cambiando idea ogni cinque minuti’’. Il riferimento è al sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, che proprio sul tema ospedale ha litigato con tutto il centrodestra, si è ricandidato nella sua città e ha vinto contro i partiti che oggi esultano. Un altro evidentemente che non si è unito al coro’’.