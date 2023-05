Comitato Bassa Ossola: "Sulla nostra proposta di acquisto dell'ex Poligono, dal Comune una 'non risposta'"

Il Comitato Comunità della Bassa Ossola, a seguito della proposta inviata al Comune di Premosello Chiovenda finalizzata alla disponibilità all’acquisto delle Aree dell’Ex Poligono di Tiro di Cuzzago-Nibbio esprime profonda incredulità per le dinamiche intraprese dal Sindaco Fovanna sulla questione.

Egli, che in passato si è autodefinito addirittura “il popolo, per il popolo”, ha arbitrariamente condotto la trattativa (e l’impegno?) comunale a vendere al Consorzio dei Rifiuti escludendo in toto la popolazione ed eludendo ogni procedura di evidenza pubblica anche in termini di valorizzazione delle aree oggetto di contrattazione.

Rimarchiamo che noi riteniamo non sufficiente il semplice piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 2022, e riteniamo aberrante che l’Amministrazione Comunale, come ci è stato risposto, abbia richiesto “determinazioni in merito da parte del Consorzio” relativamente alla nostra proposta di acquisto.

Reputiamo preoccupante e lesivo dei diritti dei cittadini che quell’area, sulla base di scambio di semplici comunicazioni avvenute nel 2020, sia ormai già ritenuta come una proprietà del Consorzio dei Rifiuti; il Sindaco (e non il Consorzio!) risponda sulla qualità di questa azione che non comprendiamo nel Merito, nel Metodo e nel Diritto.

Annunciamo dunque di aver presentato in data odierna esplicita richiesta al Sindaco, per ottenere chiarimenti, attendendo risposta urgente.