Premosello, riapprovate le delibere annullate dopo il consiglio del 15 maggio

Il consiglio comunale di Premosello Chiovenda ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022 nella seduta di lunedì scorso. Consiglio che era stato chiamato a ri-deliberare su alcuni argomenti adottati e poi annullati Il 14 maggio, per la mancanza del numero legale, la seduta era stata rimandata al giorno successivo, il 15. Ma il regolamento prevede che la seconda convocazione si possa fare ma tenendo però un giorno libero: quindi il consiglio andava riconvocato per il 16 maggio. Un errore rilevato dall’opposizione: quindi sono stati annullate le delibere discusse il 15 maggio: sono state riapprovate nell’ultima seduta di lunedì scorso.

L’assemblea ha anche preso atto delle dimissioni del consigliere di maggioranza Davide Tonelli, che ha lasciato per motivi personali. La sua lettera di dimissioni è stata letta dalla consigliera Maddalena Manera. La decisione del consigliere lascia la maggioranza con un esponente in meno che non è stato possibile sostituire.

Tutti gli altri punti sono stati approvati.