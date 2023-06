Cna: prorogata la scadenza per le candidature al Premio Marchetti

CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord ha deciso di prorogare di qualche settimana la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Premio intitolato ad Alfredo Marchetti, fondatore e primo presidente dell’Associazione a Novara. Il concorso è rivolto alle imprese che hanno la propria sede legale nelle province di Novara, Vercelli e VCO, iscritte in Camera di Commercio, che non superino i 50 dipendenti, con il titolare o almeno uno dei soci che non abbia ancora compiuto 40 anni di età al momento della presentazione della candidatura.

Quattro le categorie per le quali è possibile candidarsi, anche contemporaneamente: sostenibilità ambientale, sostenibilità aziendale, sostenibilità sociale e innovazione. Alle imprese vincitrici va un premio di 2.000 euro ciascuna.

"In questi ultimi giorni – spiega Lorenzo Bontempi, responsabile CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord - ci hanno contattato diversi giovani imprenditori per chiederci informazioni sul premio. Così abbiamo deciso di lasciare ancora un po’ di tempo per formalizzare la domanda e invitare altri giovani imprenditori del territorio che hanno le caratteristiche per mettersi in gioco, a fare altrettanto”. Le candidature dovranno essere presentate entro il 20 giugno 2023.

Regolamento del concorso e scheda di adesione sul sito: https://cnapiemontenord.it/2023/03/17/concorso-giovani-imprenditori-cna-piemonte-nord-2023/ ;

https://cnapiemontenord.it/wp-content/uploads/2023/05/regolamentoscheda_premio_marchetti_CNAPN_2023_def.pdf

Informazioni e adesioni CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord, Lorenzo Bontempi, tel. 0321 1759426; lorenzo.bontempi@cgs-cna.it.