Quando parliamo di indagini investigatore privato parliamo di una figura professionale che non possiamo negare, è una figura molto importante nell'ambito appunto di investigazioni a carattere privato, semplicemente perché parliamo di professionisti che per vari motivi possono essere incaricati di condurre delle indagini sia a favore dei privati ma anche a favore di aziende e di istituzioni dipendendo anche di quale settore stiamo parlando

Praticamente un investigatore privato ha l'obiettivo di valutare degli elementi a disposizione e quindi trasformare eventualmente dei sospetti che una persona può avere su qualsiasi ambito e su qualsiasi argomento in delle prove concrete in modo da capire e da comprovare la veridicità o meno di una determinata situazione

Per iniziare a fare degli esempi un investigatore potrebbe essere contattato per verificare e indagare su presunti tradimenti di un partner o anche per quanto riguarda essere contattato da un'assicurazione per il sospetto di una frode o anche i casi più gravi e penali .e quindi pensiamo ai casi di stalking in cui una persona vuole avere delle prove da presentare poi alle forze dell'ordine per bloccare un qualcuno che può fargli molto del male, e qui siamo a degli esempi limite

Oltre al fatto che un investigatore privato potrebbe essere contattato da un imprenditore per quanto riguarda l'ambito delle indagini aziendali e qui si apre un tema molto vasto e molto interessante

Ad esempio un imprenditore potrebbe avere un sospetto di concorrenza sleale da parte di competitor che vogliono rubargli i segreti e quindi è una questione anche di copyright

Oppure sempre sullo stesso ambito possiamo pensare ad una imprenditore che magari ha un sospetto che un suo dipendente si stia comportando in maniera scorretta oppure un socio sempre per quanto riguarda la vendita di segreti dell'azienda

O anche per quanto riguarda dei problemi di assenteismo e cioè persone che magari fanno finta di andare in malattia, e poi un collega li vede in giro a fare tutt'altro per fare un esempio anche abbastanza diffusa a dire il vero

Un investigatore ha tante frecce al suo arco da poter sfruttare all'interno delle sue indagini

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un investigatore privato comunque ha tante frecce al suo arco per quanto riguarda le sue indagini e quindi può utilizzare vari strumenti come delle telecamere nascoste o dei microfoni o delle fotocamere e altri dispositivi tecnologici: a parte il fatto che deve essere una persona che deve avere una grande capacità di osservazione e analisi per capire dove muoversi soprattutto in quelle indagini che per qualche motivo possono presentarsi abbastanza complicate

Per quanto riguarda la sua formazione non è che ci si può improvvisare Nel senso che a parte aver compiuto i 18 anni e poi bisogna fare una richiesta all’albo professionale degli investigatori privati presso la Prefettura

Oltre al fatto che un investigatore privato deve rispettare un codice deontologico che riguarda la riservatezza delle informazioni e il rispetto della privacy dei soggetti coinvolti nelle indagini e non è un qualcosa da prendere con superficialità