Con la Compagniadellozio un omaggio a Giacomo Puccini

Un nuovo appuntamento con “Diffusioni teatrali”, la nuova rassegna organizzata da Compagniadellozio tra Varzo e Vogogna. Venerdì 10 maggio alle 21.00 va in scena, al teatro Alveare di Varzo, “Puccini Live! Chi ben comincia è a metà dell’opera”.

La serata è dedicata appunto al ricordo dei cent’anni della morte del grande compositore Giacomo Puccini, avvenuta nel 1924. Puccini diede vita a capolavori della storia dell’opera come Turandot, La Bohéme, Gianni Schicchi, Suor Angelica, Madama Butterfy. È uno degli autori più rappresentati in tutto il mondo, e non poteva non essere ricordato in una nuova stagione che intende diffondere il teatro in tutte le sue forme. La serata vedrà un testo inedito sulla vita dell’autore e le sue vicissitudini a cura degli attori della compagnia, inframmezzato a musiche e arie d’opera eseguite da Eudossia Drei e Mirta Darioli. Matteo Minetti sarà la voce recitante che narrerà le vicende legate alla storia delle opere di Puccini e delle sue composizioni più celebri.

Gli spettacoli di compagniadellozio dal 2024 prevedono un biglietto di ingresso. I biglietti possono essere acquistati online su ticketsms.it cercando compagniadellozio e scegliendo data e spettacolo desiderati. I costi sono popolari e se i biglietti sono acquistati online godono di sconto rispetto al prezzo al botteghino. Per i minori di 18 anni e soci ACOI sono riservate riduzioni ulteriori. È possibile acquistare anche abbonamenti per 4 o 8 serate e prezzi scontati telefonando ai numeri 347 9341020 o 349 3023203 oppure scrivendo a info@compagniadellozio.it.