Mancano 15 dipendenti al Comune di Villadossola

Il Comune di Villadossola ha un dipendente comunale ogni 221 abitanti.

Al 31 dicembre in città risiedevano 6.195 persone ed i dipendenti del Comune erano 28, su una pianta organica che ne prevede in tutto 43.

Una delibera ‘fotografa’ la situazione dell’organico comunale come previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione.

L’organico, diviso per uffici, vede 6 dipendenti all’Ufficio affari generali (con una carenza di 4 unità), nessuno all’ufficio personale (ne è previsto 1), 3 all’Ufficio economico finanziario (un posto vacante), 5 nell’ufficio demografico-assistenza (nessuna carenza), 1 alle attività produttive (l’organico è completo), 4 alla polizia locale, compreso un ausiliario del traffico (ne mancherebbero altri 4), 2 operatori alla casa di riposo (posti tutti coperti), 7 all’ufficio gestione del territorio (ne mancherebbero 5).

Nel piano triennale dei fabbisogni di personale si legge che al servizio economico-finanziario è in programma una assunzione tra giugno e agosto di quest’anno all’ufficio gestione territorio è in programma l’assunzione di un funzionario visto che l’attuale andrà in pensione nel corso del 2024, e di un operatore amministrativo a tempo determinato.