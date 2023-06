L'Italia di Mancini di nuovo in campo contro la Spagna

Dopo le due gare di qualificazione ai prossimi Europei 2024, una persa contro l'Inghilterra e l'altra vinta contro Malta, la nazionale italiana torna in campo per le final four di Nations League che si svolgeranno in Olanda e alla quale partecipano anche gli orange padroni di casa oltre a Spagna e Croazia.

All'Italia è toccata la compagine iberica che affrontò anche nella semifinale della passata edizione, rimediando però una sconfitta, ma l'ultima gara più importante contro le Furie Rosse gli azzurri l'hanno vinta: ricordate i rigori vincenti nella semifinale di Euro 2020?

Un buon precedente quest'ultimo che la squadra di Roberto Mancini cercherà di ripetere, impegnata nella gara secca di Enschede contro una squadra che sulla carta viene considerata superiore.

Le quote scommesse calcio considerano infatti il team di De La Fuente favorito con 2.28 contro il 3.35 del successo di Donnarumma e compagni. Spagna peraltro indicata come seconda favorita nella competizione a 3.25, dietro solo ai padroni di casa dell'Olanda il cui successo è valutato 3.15.

Chi giocherà nelle due nazionali? Il CT azzurro Roberto Mancini non sembra indirizzato a stravolgere modulo ed interpreti rispetto alle ultime uscite e, la situazione più interessante sembra in attacco dove c'è la volontà di confermare Retegui al centro con Chiesa e Gnonto ai suoi lati. In mediana probabile che si affidi al tridente Jorginho-Barella-Verratti, mentre in difesa, davanti a Donnarumma, schieramento a quattro con Acerbi e Bastoni centrali, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne.

La Spagna invece non potrà contare su Pedri. In difesa De La Fuente dovrebbe schierare Kepa in porta 'difeso' dalla linea Carvajal, Nacho, Laporte e Baldè, a centrocampo Rodri centrale con Fabian Ruiz e Merino 'guardie del corpo', mentre in avanti tridente Dani Olmo, Alvaro Morata e Gavi.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Gnonto. All. Mancini

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Baldè; Fabian Ruiz, Rodri, Merino; Dani Olmo, Morata, Gavi. All. De La Fuente