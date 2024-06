Girlanda guiderà il Crodo, Castelnuovo resta a Vogogna

Cambio di panchina a Crodo. La societá antigoriana ha trovato l'accordo con Aldo Girlanda, che sostituirà Davide Daoro, accasatosi al Montecrestese.

Girlanda, ex agente della polizia municipale di Domodossola oggi in pensione, guiderà i rossoverdi in Seconda Categoria, dove sono scesi dopo un anno in Prima. Il neo allenatore dovrà fare dei ritocchi alla rosa per la partenza di qualche giocatore e l'addio di altri per motivi di lavoro.