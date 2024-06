Elezioni a Trontano: Renzo Viscardi è l’unico candidato in corsa

Tra i numerosi comuni ossolani che l’8 e il 9 giugno andranno alle urne per le elezioni amministrative c’è anche Trontano, che per il 2024 ha un solo candidato alla carica di sindaco. Si tratta dell’attuale primo cittadino, Renzo Viscardi. Nel caso di una rielezione, per quest’ultimo si tratterebbe del quarto mandato consecutivo.

Per questa tornata elettorale, Viscardi presenta la lista “Insieme per migliorare”, con i candidati consiglieri Valerio Pelganta, Adriano Viscardi, Simona Fornara, Luca Margaroli, Sergio Marchetti, Stefano Cassani, Patrizia Adamczyk, Doriano Pirazzi, Matteo Chiodin, Lorenzo Pilatti.